ЗМІ: Білий дім повідомив про мільярдні інвестиції деяких штатів від допомоги Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена розповсюдила в Конгресі дані про те, які штати США отримали вигоду від мільярдів доларів, витрачених на озброєння України, щоб заручитися більшою підтримкою республіканців для голосування за допомогу Києву.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Reuters, яке отримало доступ до документів.

Згідно з ними, Пенсильванія отримала найбільше з усіх штатів – 2,364 мільярда доларів у вигляді витрат та інвестицій на виробництво зброї та боєприпасів.

Водночас штат Техас, від якого 18 з 25 представників республіканців проголосували проти допомоги Україні, отримав 1,45 мільярда доларів на виробництво 155-міліметрових снарядів та іншого озброєння, свідчать дані.

Натомість в штаті Арізона, від якого троє з шести представників республіканців проголосували проти допомоги, отримав 2,196 мільярда доларів.

Останніми днями адміністрація Байдена розповсюдила серед законодавців у Конгресі карти, що демонструють розбивку по штатах інвестицій на суму 27 мільярдів доларів, а також витрати на закупівлю боєприпасів і тактичних транспортних засобів.

У чотирьох штатах на цих картах – Аризоні, Пенсильванії, Арканзасі та Вісконсині – розташовані виробничі потужності, які в сукупності отримують контракти на загальну суму понад 1 мільярд доларів на свою продукцію, що йде до України.

Ще 18 мільярдів доларів контрактів розподілені між виробничими підприємствами, розташованими в більш ніж двох десятках інших штатів.

Раніше у Білому домі заявили, що додаткове фінансування для України та Ізраїлю, з проханням про яке президент Джо Байден звернувся до Конгресу, є "вкрай необхідним".

Перед цим спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що він "впевнений і оптимістичний", що Конгрес США зможе прийняти додаткові кошти на допомогу Ізраїлю та Україні до свят, однак є умова.

Держдеп також оптимістично налаштований щодо перспектив схвалення пакета додаткового фінансування для України та інших оборонних потреб у Конгресі, де він застряг уже майже як два місяці.

У вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України, а також видатки на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону.

Але ініціатива гальмувала через спротив ультраправих республіканців у Палаті представників, чий новий спікер Майк Джонсон запропонував розділити допомогу Україні та Ізраїлю.