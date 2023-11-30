СМИ: Экс-премьер Британии в США пытается убедить республиканцев поддержать Украину

Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс прилетела в Вашингтон на этой неделе, чтобы заручиться поддержкой скептически настроенных республиканских законодателей для помощи Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что по обе стороны Атлантики надеются, что Трасс может помочь убедить консервативную часть Конгресса к активной международной роли, за которую выступают премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден.

Она находится в Вашингтоне в составе делегации организации "Друзья Украины" (CFU) вместе с другими бывшими лидерами британских Консерваторов Иеном Дунканом Смитом и Майклом Говардом.

В материале говорится, что группа имеет плотный график: запланировано около двух десятков встреч с консервативными американскими законодателями и аналитическими центрами.

По словам неназванного британского чиновника, делегация доносит более "аутентичный" голос республиканцам, ведь они не обременены государственной политикой, и им не нужно говорить приятные вещи об администрации Байдена.

В CFU заявили, что в их повестке дня нет встречи с экс-президентом Дональдом Трампом. Зато член британского парламента от консерваторов Джек Лопрести, который входит в состав делегации, заявил, что группа сосредоточилась на попытке убедить законодателей поддержать голосование в Сенате на следующей неделе.

"Мы нацелены на республиканцев, которые поддерживают Трампа, чтобы попытаться заставить их мыслить стратегически. Если вы хотите избежать конфликта в будущем, вы должны иметь сильный сдерживающий фактор. Сейчас по всему миру назревают проблемы. Это немного похоже на 1930-е годы", – сказал он.

Лопрести подчеркнул, что дешевле и быстрее решить эти проблемы сейчас, послав сигнал, что нельзя позволять врываться в чужие страны в 21-м веке, ведь "Украина – независимое, свободное, демократическое государство".

Ранее в Белом доме заявили, что дополнительное финансирование для Украины и Израиля, с просьбой о котором президент Джо Байден обратился к Конгрессу, является "крайне необходимым".

Перед этим спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что он "уверен и оптимистичен", что Конгресс США сможет принять дополнительные средства на помощь Израилю и Украине до праздников, однако есть условие.

Госдеп также оптимистически настроен относительно перспектив одобрения пакета дополнительного финансирования для Украины и других оборонных нужд в Конгрессе, где он застрял уже почти два месяца.