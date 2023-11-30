США хотят от Израиля действий по безопасности жителей Газы до возобновления военных операций

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль должен обеспечить безопасность палестинского гражданского населения на юге Газы и удовлетворить их гуманитарные потребности, прежде чем восстанавливать там военные операции.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время визита на Ближний восток, сообщил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

На встрече в Иерусалиме Блинкен подтвердил поддержку США права Израиля защищать себя от террористического насилия в соответствии с международным гуманитарным правом, говорится в заявлении.

По словам представителя Госдепа, Блинкен призвал Израиль принять все возможные меры, чтобы избежать вреда гражданскому населению.

"Госсекретарь подчеркнул необходимость учета гуманитарных потребностей и потребностей в защите гражданского населения на юге Газы перед любыми военными операциями", – отметил Миллер.

Согласно заявлению, Блинкен также призвал принять немедленные меры для привлечения экстремистов из числа израильских поселенцев к ответственности за насилие против палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

Блинкен подчеркнул, что Вашингтон остается приверженным реальным шагам для продвижения палестинского государства, которое "живет в мире, свободе и безопасности рядом с Израилем", говорится в сообщении Госдепа.

Ранее СМИ сообщали, что США призвали Израиль избегать значительного перемещения гражданского населения во время любого наземного наступления на юге Газы.

Перед этим стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен вернется на этой неделе на Ближний Восток, поскольку Соединенные Штаты надеются найти способ продлить режим прекращения огня в Газе и освободить больше заложников.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне призвал к продолжению временного прекращения огня в секторе Газы, где Израиль ведет военную операцию против террористической группировки ХАМАС.

Ранее правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС об освобождении заложников в обмен на прекращение огня.