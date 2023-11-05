Азербайджан чекає від Вірменії нових пропозицій щодо мирного договору

Міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов у суботу відзначив прогрес у мирних переговорах із Вірменією й заявив про очікування чергових пропозицій Єревана щодо мирного договору.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на азербайджанський портал Report, про це Байрамов сказав на пресконференції за підсумками зустрічі з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

Азербайджанський міністр нагадав, що після війни за Нагірний Карабах 2020 року триває робота з нормалізації відносин між Баку та Єреваном і "з усього комплексу супутніх питань".

"Посередництво голови Євроради Шарля Мішеля, так званий Брюссельський формат, позитивно позначився на нормалізації відносин", – відзначив він, додавши, що Баку використовує різні майданчики "для продовження мирних переговорів".

"Азербайджан зацікавлений у нормалізації відносин із Вірменією", – підкреслив Байрамов.

Він нагадав, що нещодавно провів 40-хвилинні переговори з вірменським міністром закордонних справ під час зустрічі у форматі 3+3 (форматі регіонального співробітництва, що об'єднує Азербайджан, Вірменію, Іран, Росію і Туреччину, а також Грузію, яка цей формат, однак, не визнає через участь РФ), які не були заплановані.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває протягом десятиліть. Після розпаду Радянського Союзу вони воювали за регіон Нагірного Карабаху, який був переважно населений вірменами і, згідно з міжнародним правом, належить Азербайджану.

У вересні Азербайджан відновив контроль над Нагірним Карабахом у результаті одноденної військової операції. Після неї з регіону виїхали понад 100 тисяч етнічних вірмен, практично все його населення.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян нещодавно заявив, що сподівається укласти мирну угоду з Азербайджаном в найближчі місяці й встановити з країною дипломатичні відносини.