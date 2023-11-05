Азербайджан ждет от Армении новых предложений по мирному договору

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в субботу отметил прогресс в мирных переговорах с Арменией и заявил об ожидании очередных предложений Еревана по мирному договору.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на азербайджанский портал Report, об этом Байрамов сказал на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Азербайджанский министр напомнил, что после войны за Нагорный Карабах 2020 года продолжается работа по нормализации отношений между Баку и Ереваном и "по всему комплексу сопутствующих вопросов".

"Посредничество председателя Евросовета Шарля Мишеля, так называемый Брюссельский формат, положительно сказался на нормализации отношений", – отметил он, добавив, что Баку использует различные площадки "для продолжения мирных переговоров".

"Азербайджан заинтересован в нормализации отношений с Арменией", – подчеркнул Байрамов.

Он напомнил, что недавно провел 40-минутные переговоры с армянским министром иностранных дел во время встречи в формате 3+3 (формате регионального сотрудничества, объединяющем Азербайджан, Армению, Иран, Россию и Турцию, а также Грузию, которая этот формат, однако, не признает из-за участия РФ), которые не были запланированы.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается на протяжении десятилетий. После распада Советского Союза они воевали за регион Нагорного Карабаха, который был преимущественно населен армянами и, согласно международному праву, принадлежит Азербайджану.

В сентябре Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом в результате однодневной военной операции. После нее из региона выехали более 100 тысяч этнических армян, практически все его население.

Премьер Армении Никол Пашинян недавно заявил, что надеется заключить мирное соглашение с Азербайджаном в ближайшие месяцы и установить со страной дипломатические отношения.