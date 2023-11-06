Шольц раскритиковал партнеров по коалиции за публичные склоки

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет от партий, входящих в правительственную коалицию, большей дисциплины, поскольку за распрями часто не видно реальных достижений правительства.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в материале Spiegel.

Социал-демократическая партия (СДПГ), "Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП) сформировали коалицию два года назад, демонстрируя внешнее единство. Теперь канцлер Олаф Шольц (СДПГ) открыто раскритиковал постоянные конфликты и нападки между партиями коалиции.

Плохо, "что в коалиции было... слишком много публичных споров", – сказал Шольц в интервью Mannheimer Morgen.

Шольц также отметил, что правительственный альянс СДПГ, "Зеленых" и СвДП многого достиг в содержательном плане: "Если бы вы трезво посмотрели на список всех наших решений, то могли бы сказать: "Боже, это достижение".

Но, по его словам, за ссорами этого можно и не заметить.

Канцлер призвал партнеров по коалиции к большей дисциплине.

"Партии, естественно, часто имеют разные точки зрения. Некоторые партии в настоящее время учатся тому, что значит быть согласными – и не на 100 процентов с собственной партийной программой", – отметил Шольц.

Во времена неопределенности, по мнению канцлера, важно, "чтобы мы принимали разумные решения по всем важным вопросам".

"А потом стоит представлять ту линию, которую мы нашли вместе, внешнему миру", – добавил он.

Напомним, по результатам октябрьского опроса поддержка правительственной коалиции канцлера Германии Олафа Шольца упала до рекордно низкого уровня.

Согласно опросу, в Германии возросло количество людей, которые придерживаются правоэкстремистских взглядов.

В последние месяцы ультраправая партия "Альтернатива для Германии" стабильно занимала второе или даже первое место в рейтингах, отражая разочарование немцев политикой действующего коалиционного правительства во главе с Олафом Шольцем.

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