Столтенберг: Венгрия должна наконец ратифицировать вступление Швеции в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Будапешт прекратить медлить с ратификацией вступления Швеции.

Как информирует "Европейская правда", об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Венгрии Каталин Новак.

Он отметил, что они с Новак обсуждали процесс вступления Швеции в НАТО и напомнил заявления Будапешта о том, что Венгрия "не последней" ратифицирует вступление Швеции.

"Теперь я рассчитываю, что Венгрия выполнит это обещание. Венгерский парламент должен проголосовать за ратификацию без дальнейших проволочек... Уже пришло время приветствовать Швецию как нашего 32-го союзника", – подчеркнул Йенс Столтенберг.

Столтенберг ранее отметил, что Швеция должна стать полноправным членом Альянса до конца ноября.

Как известно, Венгрия и Турция – последние две страны, которые до сих пор не ратифицировали вступление Швеции в НАТО.

Недавно президент Турции после нескольких месяцев ожидания направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в НАТО.

Сразу после этого в венгерской оппозиции предложили немедленно ставить вопрос на голосование, однако парламент отклонил предложение.

В Стокгольме выражают ожидания, что Венгрия все же ратифицирует протокол о вступлении Швеции раньше Турции.