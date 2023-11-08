Відносини Угорщини з РФ не підривають зобов’язання перед НАТО і ЄС – президентка

Угорська президентка Каталін Новак у середу прокоментувала зустріч прем’єр-міністра її країни Віктора Орбана з президентом Росії Владіміром Путіним, яка викликала занепокоєння серед держав-членів НАТО.

Про це Новак сказала на пресконференції з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом у Брюсселі, передає "Європейська правда".

Президентка Угорщини нагадала, що її країна засуджує війну в Україні як агресію Росії проти суверенної країни, що є неприйнятним.

"Я поки що не бачу виходу з цієї війни, конфлікту, і я впевнена, що ми повинні з'ясувати, як сісти за стіл переговорів і як досягти припинення вогню і, зрештою, миру. Я не знаю, як і коли, але я думаю, що ми завжди повинні пам'ятати, що кінцевою метою має бути мир", – пояснила вона.

Окремо Новак прокоментувала відносини Угорщини та Росії.

"Можу запевнити вас, що між Угорщиною і Росією не може і не повинно бути жодних відносин, які б підривали наші зобов'язання перед нашими союзниками, чи то НАТО, чи то Європейським Союзом", – підсумувала вона.

Нагадаємо, Путін і Орбан 17 жовтня зустрілися у Китаї. Це було першою за понад рік зустріччю Путіна з лідером країни-члена ЄС, і першою з початку повномасштабної війни – члена НАТО.

Під час зустрічі угорський прем'єр назвав розв'язану Росією війну проти України "воєнною операцією".

Через переговори Путіна з Орбаном посли НАТО в Будапешті провели зустріч на тлі занепокоєності союзників НАТО зближенням Угорщини з Росією. Сам Орбан казав, що не перепрошуватиме за зустріч і вважає свої дії правильними.