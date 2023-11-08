Отношения Венгрии с РФ не подрывают обязательства перед НАТО и ЕС - президент

Венгерский президент Каталин Новак в среду прокомментировала встречу премьер-министра ее страны Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным, которая вызвала беспокойство среди государств-членов НАТО.

Об этом Новак сказала на пресс-конференции с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, передает "Европейская правда".

Президент Венгрии напомнила, что ее страна осуждает войну в Украине как агрессию России против суверенной страны, что является неприемлемым.

"Я пока не вижу выхода из этой войны, конфликта, и я уверена, что мы должны выяснить, как сесть за стол переговоров и как достичь прекращения огня и, наконец, мира. Я не знаю, как и когда, но я думаю, что мы всегда должны помнить, что конечной целью должен быть мир", – пояснила она.

Отдельно Новак прокомментировала отношения Венгрии и России.

"Могу заверить вас, что между Венгрией и Россией не может и не должно быть никаких отношений, которые бы подрывали наши обязательства перед нашими союзниками, будь то НАТО или Европейский Союз", – подытожила она.

Напомним, Путин и Орбан 17 октября встретились в Китае. Это было первой за более чем год встречей Путина с лидером страны-члена ЕС, и первой с начала полномасштабной войны – члена НАТО.

На встрече с Путиным венгерский премьер назвал развязанную РФ войну против Украины "военной операцией".

Из-за переговоров Путина с Орбаном послы НАТО в Будапеште провели встречу на фоне обеспокоенности союзников НАТО сближением Венгрии с Россией. Сам Орбан говорил, что не будет извиняться за встречу и считает свои действия правильными.