Партії Португалії просять президента призначити дострокові парламентські вибори

Усі політичні сили Португалії, крім керівних соціалістів, звернулися до президента Марселу Ребелу де Соузи з проханням призначити дострокові парламентські вибори після відставки прем'єр-міністра Антоніу Кошти та провести їх через два місяці.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euractiv.

Лідер опозиції та голова правоцентристської PSD Луїш Монтенегру закликає до дострокових виборів "якнайшвидше". Цю ж позицію відстоюють й інші партії, зокрема третя за рейтингом ультраправа партія Chega ("Досить!").

Партії не прагнуть відкладати розпуск парламенту, щоб не дозволити соціалістичній більшості затвердити бюджет Португалії на 2024 рік.

Втім, Монтенегру заявив, що не стоятиме на шляху ухвалення бюджету, "якщо він буде більш корисним для країни", але відстоює думку, що "все, що можна прискорити, має бути прискорено", а вибори мають відбутися за два місяці або "близько до того".

Президент Марселу Ребелу де Соуза раніше заявляв, що відставка Антоніу Кошти призведе до розпуску парламенту, що виключає формування іншого уряду з тією ж соціалістичною більшістю.

Нагадаємо, де Соуза у вівторок прийняв відставку прем’єр-міністра Антоніу Кошти на тлі корупційного скандалу через дозволи на розробку родовищ корисних копалин.

Днями у Португалії пройшли обшуки в резиденції експрем'єр-міністра Антоніу Кошти та двох міністерствах в межах розслідування порушень, допущених при наданні концесії на розробку літієвих родовищ і проєктів "зеленого" водню.

Було затримано керівника кабінету прем'єр-міністра Віктора Ескарію та бізнесмена Діого Ласерду Мачадо, близького до Кошти.

За даними прокуратури, стосовно Кошти буде проведено незалежне розслідування Верховним судом – найвищою судовою інстанцією, яка має повноваження проводити розслідування у справах найвищих посадових осіб держави.

Зазначимо, що останнє голосування до парламенту відбулось лише в січні 2022 року, тоді більшість змогла здобути лівоцентристська Соціалістична партія Кошти.