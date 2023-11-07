Корупційний скандал у Португалії: президент прийняв відставку прем’єра

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза у вівторок прийняв відставку прем’єр-міністра Антоніу Кошти на тлі корупційного скандалу через дозволи на розробку родовищ корисних копалин.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні канцелярії португальського президента.

Після прийняття відставки Кошти президент Португалії скликає на середу, 8 листопада, політичні партії, представлені в парламенті, а на четвер, 9 листопада, – позачергові збори парламенту, після яких виступить зі зверненням.

Імовірно, такий сценарій свідчить про оголошення дострокових парламентських виборів у Португалії. Зазначимо, що останнє голосування до парламенту відбулось лише в січні 2022 року, тоді більшість змогла здобути лівоцентристська Соціалістична партія Кошти.

Раніше стало відомо, що у Португалії пройшли обшуки в резиденції експрем'єр-міністра Антоніу Кошти та двох міністерствах в межах розслідування порушень, допущених при наданні концесії на розробку літієвих родовищ і проєктів "зеленого" водню.

Було затримано керівника кабінету прем'єр-міністра Віктора Ескарію та бізнесмена Діого Ласерду Мачадо, близького до Кошти.

За даними прокуратури, стосовно Кошти буде проведено незалежне розслідування Верховним судом – найвищою судовою інстанцією, яка має повноваження проводити розслідування у справах найвищих посадових осіб держави.