Партии Португалии просят президента назначить досрочные парламентские выборы

Все политические силы Португалии, кроме правящих социалистов, обратились к президенту Марселу Ребелу де Соузе с просьбой назначить досрочные парламентские выборы после отставки премьер-министра Антониу Кошты и провести их через два месяца.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv.

Лидер оппозиции и председатель правоцентристской PSD Луиш Монтенегру призывает к досрочным выборам "как можно быстрее". Эту же позицию отстаивают и другие партии, в частности третья по рейтингу ультраправая партия Chega ("Хватит!").

Партии не стремятся откладывать роспуск парламента, чтобы не позволить социалистическому большинству утвердить бюджет Португалии на 2024 год.

Впрочем, Монтенегру заявил, что не будет стоять на пути принятия бюджета, "если он будет более полезным для страны", но отстаивает мнение, что "все, что можно ускорить, должно быть ускорено", а выборы должны состояться через два месяца или "близко к тому".

Президент Марселу Ребелу де Соуза ранее заявлял, что отставка Антониу Кошты приведет к роспуску парламента, что исключает формирование другого правительства с тем же социалистическим большинством.

Напомним, де Соуза во вторник принял отставку премьер-министра Антониу Кошты на фоне коррупционного скандала из-за разрешений на разработку месторождений полезных ископаемых.

На днях в Португалии прошли обыски в резиденции экс-премьера Антониу Кошты и двух министерствах в рамках расследования нарушений, допущенных при предоставлении концессии на разработку литиевых месторождений и проектов "зеленого" водорода.

Были задержаны руководитель кабинета премьер-министра Виктор Эскария и бизнесмен Диого Ласерду Мачадо, близкий к Коште.

По данным прокуратуры, в отношении Кошты будет проведено независимое расследование Верховным судом – высшей судебной инстанцией, которая имеет полномочия проводить расследование по делам высших должностных лиц государства.

Отметим, что последнее голосование в парламент состоялось только в январе 2022 года, тогда большинство смогла получить левоцентристская Социалистическая партия Кошты.