Большинство французов одобряют марш против антисемитизма, который планируют на выходные

Большинство французов одобряют инициативу марша против антисемитизма, который пройдет в Париже в следующее воскресенье.

Как сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос, проведенный Odoxa-Backbone Consulting по заказу издания.

Опрос не показал радикальных различий в поддержке инициативы в зависимости от политических симпатий респондентов.

Даже избиратели "Непокоренной Франции", лидер которой Жан-Люк Меланшон остро раскритиковал предстоящее шествие как встречу "сторонников безоговорочной поддержки массовых убийств", поддерживают ее – инициативу считают правильной 75% таких респондентов. 79% из них считают, что шествие против антисемитизма не может быть приравнено к поддержке действий правительства Израиля.

Среди сторонников правопопулистского "Национального объединения" количество тех, кто одобрительно оценивает инициативу, оказалось самым низким по сравнению со сторонниками других партий (но все равно это большинство – 70%). При этом, лидеры "Нацобъединения", Марин Ле Пен и Жордан Барделла, среди первых политиков заявили, что присоединятся.

При этом 59% респондентов считают неправильным отказ отдельных политиков участвовать в шествии рядом с "Нацобъединением".

Как сообщали ранее, с начала эскалации на Ближнем Востоке и до конца октября во Франции зарегистрировали почти 900 антисемитских инцидентов. По данным опросов, этим обеспокоены 83% граждан.

Еврокомиссия заявила о "чрезвычайном всплеске антисемитизма" в целом в Европе из-за событий на Ближнем Востоке и осудила такие проявления.