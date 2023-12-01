Премьер Греции о споре с Британией по мраморам: Для танго нужны двое

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на фоне спора с Великобританией по проблеме возвращения мраморов Парфенона заявил, что хотел бы сохранить хорошие отношения между странами.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

В то же время он намекнул, что для решения этой проблемы определенные шаги должна сделать и британская сторона.

"Я, конечно, хочу оставить этот досадный инцидент позади, но для танго всегда нужны двое", – отметил Мицотакис.

"В духе давних добрых отношений между нашими странами, которые я, безусловно, намерен сохранить, мне нечего добавить", – отметил греческий премьер.

Напомним, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил разочарование тем, что на Даунинг-стрит отменили его встречу с главой британского правительства Риши Сунаком из-за проблемы возвращения мраморов Парфенона.

Мраморы, также известные как скульптуры Парфенона, являются древнегреческими сокровищами Британского музея, которые в Великобританию привез британский дипломат лорд Элгин в начале XIX века (отсюда их другое, британское название – "мраморы Элгина").

В правительстве Греции назвали решение отменить встречу "беспрецедентным" и "неуважением".

Даунинг-стрит, в свою очередь, обвинила Грецию в нарушении "заверения", что во время визита греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса тот не будет поднимать публично вопрос возвращения мраморов Парфенона.

Подробнее о споре между странами читайте в статье "ЕвроПравды": Скульптуры раздора: как античное наследие рассорило лидеров Британии и Греции.