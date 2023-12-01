Нидерланды планируют выделить 15 млн евро в климатический фонд для более бедных стран

Нидерланды предварительно согласились выделить 15 млн евро в новый климатический фонд, одобренный вчера на климатической конференции COP28 в Дубае.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявил премьер-министр Марк Рютте, сообщает NOS.

Из климатического фонда деньги могут получить преимущественно бедные страны, если они пострадают от наводнений или других катастроф, которые могут быть более серьезными из-за изменения климата.

Страны, которые больше всего страдают от изменения климата, как правило, беднее и несут куда меньшую ответственность за выбросы парниковых газов. Поэтому климатические организации выступают за то, чтобы более богатые страны в ближайшие годы пополняли созданный вчера фонд для возмещения потерь и убытков.

Рютте назвал сумму в 15 миллионов "относительно немалой". Германия и Объединенные Арабские Эмираты, среди прочих, вносят в фонд 100 миллионов долларов в качестве стартового капитала.

Этот фонд считают важной предпосылкой для развивающихся стран для продвижения переговоров по сокращению выбросов и перехода на возобновляемые источники энергии.

Страны уже пообещали внести в фонд сотни миллионов. Ожидается, что сегодня, на второй день саммита, к нему добавят еще больше средств.

Напомним, Высший административный суд Германии в четверг, 30 ноября, признал федеральное правительство виновным в нарушении закона о противодействии изменениям климата и обязал его принять немедленные меры для исправления ситуации.

Перед этим экологические группы подали иск в суд Лиссабона против Португалии из-за вероятного невыполнения нормативных актов по борьбе с изменением климата.

Сообщалось, что окружной суд Стокгольма лишил 41-летнего мужчину наказания за неповиновение полиции, отметив, что его климатический протест был оправдан "чрезвычайной климатической ситуацией".