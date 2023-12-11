Посол США при НАТО: Альянс не чекає, поки РФ відновить свою армію

У НАТО запевняють, що не збираються чекати, перш ніж Росія знову відновить свою армію і військову промисловість.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю LSM заявила посол США при НАТО Джуліан Сміт.

За її словами, Альянс готується стримувати й захищатися проти будь-якого виду агресії Росії на території НАТО, зокрема, якщо РФ нападе на країни Балтії

"Важливо, що НАТО не чекає. Альянс дуже зосереджений на потребах безпеки (країн Балтії) у реальному часі. Ми розуміємо, що країни Балтії цю агресивну війну відчувають інакше, ніж інші країни-учасниці Альянсу. І з цієї причини з першого дня, від самого початку війни ми негайно почали посилати сили в Східну Європу – не тільки США, а й інші країни блоку", – зазначила Сміт.

Вона додала, що Альянс має нові плани, нову стратегію та нову доктрину, щоб забезпечити здатність захистити кожен дюйм своєї території.

"І ми зосереджуємося на гібридних загрозах – не тільки танках, які перетинають кордон, а й на кібербезпеці. Ми зосереджуємося на дезінформації, критичній інфраструктурі", – запевнила Сміт.

Посол США в Альянсі зазначила, що Вашингтону вдалося в короткі терміни збільшити обсяг виробництва зброї та боєприпасів, де випуск 155-міліметрових снарядів збільшено майже вдвічі.

"І багатьом європейським країнам вдалося збільшити своє виробництво. Це не так, що в Європі ніхто не може працювати по змінах 24 години. Це відбувається багато де по всій Європі. Тому я думаю, що багато що показує, що саме НАТО робить для збільшення оборонного виробництва в країнах-учасницях", – резюмувала Сміт.

Раніше генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр заявив про недоліки в підготовці німецьких збройних сил до оборони країни і НАТО.

Нагадаємо, командувач багатонаціональним Північно-східним корпусом НАТО, генерал-лейтенант Юрген-Йоахім фон Зандрарт вважає, що Росія попри війну в Україні відновлює свої бойові можливості, що загрожує Балтійському регіону.

Між тим голова комітету Сейму Литви з національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас вважає, що Росія не готова до конвенційної війни проти країн Заходу, і їй знадобиться п'ять-сім років, щоб відновити свої можливості.