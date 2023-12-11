Посол США при НАТО: Альянс не ждет, пока РФ восстановит свою армию

В НАТО уверяют, что не собираются ждать, прежде чем Россия снова восстановит свою армию и военную промышленность.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью LSM заявила посол США в НАТО Джулиан Смит.

По ее словам, Альянс готовится сдерживать и защищаться против любого вида агрессии России на территории НАТО, в частности, если РФ нападет на страны Балтии

"Важно, что НАТО не ждет. Альянс очень сосредоточен на потребностях безопасности (стран Балтии) в реальном времени. Мы понимаем, что страны Балтии эту агрессивную войну ощущают иначе, чем другие страны-участницы Альянса. И по этой причине с первого дня, с самого начала войны мы немедленно начали посылать силы в Восточную Европу – не только США, но и другие страны блока", – отметила Смит.

Она добавила, что у Альянса есть новые планы, новая стратегия и новая доктрина, чтобы обеспечить способность защитить каждый дюйм своей территории.

"И мы сосредотачиваемся на гибридных угрозах – не только танках, которые пересекают границу, но и на кибербезопасности. Мы сосредотачиваемся на дезинформации, критической инфраструктуре", – заверила Смит.

Посол США в Альянсе отметила, что Вашингтону удалось в короткие сроки увеличить объем производства оружия и боеприпасов, где выпуск 155-миллиметровых снарядов увеличен почти вдвое.

"И многим европейским странам удалось увеличить свое производство. Это не так, что в Европе никто не может работать по сменам 24 часа. Это много где происходит по всей Европе. Поэтому я думаю, что многое показывает, что именно НАТО делает для увеличения оборонного производства в странах-участницах", – резюмировала Смит.

Ранее генеральный инспектор Бундесвера Карстен Броер заявил о недостатках в подготовке немецких вооруженных сил к обороне страны и НАТО.

Напомним, командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО, генерал-лейтенант Юрген-Йоахим фон Зандрарт считает, что Россия несмотря на войну в Украине восстанавливает свои боевые возможности, что угрожает Балтийскому региону.

Между тем председатель комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас считает, что Россия не готова к конвенционной войне против стран Запада, и ей понадобится пять-семь лет, чтобы восстановить свои возможности.