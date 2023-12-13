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Нидерланды повысили уровень террористической угрозы

Среда, 13 декабря 2023, 10:00

Нидерландское контртеррористическое управление повысило уровень угрозы в стране до второго самого высокого уровня, заявив о "значительной" вероятности теракта.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Причиной повышения уровня угрозы ведомство называет недавние теракты в соседних европейских странах и аресты подозреваемых в терроризме в Нидерландах и соседних странах.

В заявлении управления также говорится, что "угроза со стороны правого экстремизма и антиинституционного экстремизма остается неизменной".

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Ведомство заявило, что хотя повышенная оценка угрозы не предусматривает конкретных действий по усилению безопасности, она дает возможность партнерам по безопасности, таким как полиция, муниципалитеты и министерства, принять меры для борьбы с угрозой.

Нидерланды впервые с 2019 года повысило уровень террористической угрозы в стране до второго наивысшего уровня.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоганссон предупредила о большом риске террористических атак в Европе во время рождественских праздников из-за последствий войны между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС.

Напомним, в центре Парижа 2 декабря произошло нападение на туристов возле Эйфелевой башни, в результате чего погиб один человек, еще двое были ранены.

Французская полиция, расследующая смертельное нападение, изучает психическое здоровье нападавшего, который оказался радикальным исламистом.

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