США та Британія запровадили додаткові санкції проти представників ХАМАС

Сполучені Штати та Велика Британія в середу запровадили четвертий раунд санкцій проти осіб в Туреччині та інших країнах, пов'язаних з палестинським терористичним угрупованням ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на міністерство фінансів США.

Як йдеться в заяві Мінфіну Сполучених Штатів, санкції спрямовані проти восьми осіб, які підтримують ХАМАС, представляючи його інтереси угруповання за кордоном і керуючи фінансами угруповання.

Кілька посадовців ХАМАС, проти яких запровадили санкції, базувалися в Туреччині, зокрема серед них один із ключових фінансових агентів угруповання, Харун Нассер ад-Дін, повідомили у відомстві.

Харун Нассер ад-Дін був залучений до мережі, яка переказувала гроші з Туреччини і Гази до командного центру ХАМАС у місті Хеврон на Західному березі річки Йордан, де допомагала фінансувати діяльність угруповання для подальших заворушень.

"ХАМАС продовжує значною мірою покладатися на мережі високопосадовців та установ, використовуючи сприятливі юрисдикції для проведення кампаній зі збору коштів на користь угруповання та спрямовуючи ці незаконні доходи на підтримку своєї військової діяльності в Газі", – заявив заступник міністра фінансів США з питань боротьби із тероризмом та фінансової розвідки Брайан Нельсон.

Раніше Франція, Німеччина та Італія закликали Євросоюз створити спеціальну схему санкцій проти терористичного угруповання ХАМАС напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок.

Перед цим Рада ЄС запровадила санкції проти двох ватажків ХАМАС як відповідь на напад угруповання на Ізраїль 7 жовтня.

Також Франція розпорядилася на шість місяців заморозити активи глави терористичного угруповання ХАМАС Ях'ї Сінуара, який, як вважають, є організатором нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Крім того, у США анонсували візові санкції щодо осіб, дії яких шкодять миру і спокою на Західному березі річки Йордан.