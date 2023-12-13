США и Британия ввели дополнительные санкции против представителей ХАМАС

Соединенные Штаты и Великобритания в среду ввели четвертый раунд санкций против лиц в Турции и других странах, связанных с палестинской террористической группировкой ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство финансов США.

Как говорится в заявлении Минфина Соединенных Штатов, санкции направлены против восьми человек, которые поддерживают ХАМАС, представляя его интересы группировки за рубежом и управляя финансами группировки.

Несколько должностных лиц ХАМАС, против которых ввели санкции, базировались в Турции, в частности среди них один из ключевых финансовых агентов группировки, Харун Нассер ад-Дин, сообщили в ведомстве.

Харун Нассер ад-Дин был вовлечен в сеть, которая переводила деньги из Турции и Газы в командный центр ХАМАС в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан, где помогала финансировать деятельность группировки для дальнейших беспорядков.

"ХАМАС продолжает в значительной степени полагаться на сети чиновников и учреждений, используя благоприятные юрисдикции для проведения кампаний по сбору средств в пользу группировки и направляя эти незаконные доходы на поддержку своей военной деятельности в Газе", – заявил заместитель министра финансов США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Ранее Франция, Германия и Италия призвали Евросоюз создать специальную схему санкций против террористической группировки ХАМАС накануне встречи министров иностранных дел ЕС в понедельник.

Перед этим Совет ЕС ввел санкции против двух главарей ХАМАС в качестве ответа на нападение группировки на Израиль 7 октября.

Перед этим Франция распорядилась на шесть месяцев заморозить активы главы террористической группировки ХАМАС Яхьи Синуара, который, как считают, является организатором нападения на Израиль 7 октября.

Кроме того, в США анонсировали визовые санкции в отношении лиц, действия которых вредят миру и спокойствию на Западном берегу реки Иордан.