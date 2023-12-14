В Дании проводят аресты по подозрению в подготовке теракта

Полиция Копенгагена и Датская служба безопасности и разведки (PET) заявили, что во время скоординированных действий по всей стране они провели несколько арестов по подозрению в подготовке террористического нападения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Представители правоохранителей и спецслужб не предоставили деталей операции, но обещают сказать о них позже сегодня, 14 декабря.

PET уже в течение 10 лет предупреждает о потенциальных терактах, а с 2010 года удерживает состояние террористической опасности на уровне 4 по шкале от 1 до 5, что отражает "значительную" угрозу.

В августе ведомство признало, что угроза для Дании усилилась после того, как антиисламские активисты повредили несколько экземпляров Корана, но тогда заявило, что нет причин повышать уровень тревоги до самого высокого.

Ранее Нидерландское контртеррористическое управление повысило уровень угрозы в стране до второго наивысшего уровня, заявив о "значительной" вероятности теракта.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон предупредила о большом риске террористических атак в Европе во время рождественских праздников из-за последствий войны между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС.

Напомним, в центре Парижа 2 декабря произошло нападение на туристов возле Эйфелевой башни, в результате чего погиб один человек, еще двое были ранены.

Французская полиция, расследующая смертельное нападение, изучает психическое здоровье нападавшего, который оказался радикальным исламистом.