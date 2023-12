Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС

Президент Польщі Анджей Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням лідерів ЄС почати з обома державами переговори про вступ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Дуда назвав рішення Європейської ради про відкриття переговорів історичним та зазначив, що Польща завжди виступала за розширення Євросоюзу.

A historic decision by the European Council on opening accession negotiations with Ukraine and Moldova! Poland has always supported the enlargement process. Many didn’t believe when we started the fight to launch negotiations with Ukraine. Congratulations @ZelenskyyUa…