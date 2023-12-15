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Дуда поздравил Украину и Молдову с историческим решением саммита ЕС

Пятница, 15 декабря 2023, 10:58

Президент Польши Анджей Дуда поздравил Украину и Молдову с историческим решением лидеров ЕС начать с обоими государствами переговоры о вступлении.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Дуда назвал решение Европейского совета об открытии переговоров историческим и отметил, что Польша всегда выступала за расширение Евросоюза.

"Многие не верили, что это возможно, когда мы начинали борьбу за открытие переговоров с Украиной. Поздравления Владимиру Зеленскому и Майе Санду!" – написал он.

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Напомним, вечером 14 декабря лидеры ЕС приняли решение начать с Украиной и Молдовой переговоры о вступлении в Евросоюз, а Грузии – предоставить кандидатский статус.

Принятие этого решения до последнего было под вопросом из-за категорической позиции венгерского премьера Виктора Орбана. Однако венгерский лидер сознательно вышел из зала перед голосованием, и таким образом это дало возможность остальным государствам ЕС одобрить этот вопрос. После Орбан продолжил выражать свое несогласие с началом переговоров с Украиной.

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