Дуда поздравил Украину и Молдову с историческим решением саммита ЕС

Президент Польши Анджей Дуда поздравил Украину и Молдову с историческим решением лидеров ЕС начать с обоими государствами переговоры о вступлении.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Дуда назвал решение Европейского совета об открытии переговоров историческим и отметил, что Польша всегда выступала за расширение Евросоюза.

A historic decision by the European Council on opening accession negotiations with Ukraine and Moldova! Poland has always supported the enlargement process. Many didn’t believe when we started the fight to launch negotiations with Ukraine. Congratulations @ZelenskyyUa…