Лідер сепаратистів Каталонії хоче зустрітись із прем’єром Іспанії на тлі суперечок щодо амністії

Голова партії "Разом за Каталонію" (JxCat) Карлес Пучдемон, який відіграв одну з ключових ролей у спробі оголошення регіоном незалежності від Іспанії у 2017 році, має намір зустрітись із іспанським прем’єром Педро Санчесом на тлі суперечок щодо амністії каталонських сепаратистів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації The Local.

Секретар JxCat Жорді Турулл напередодні заявив в інтерв’ю іспанському мовнику TVE, що Пучдемон і Санчес "зустрінуться і проведуть переговори, як і належить", не уточнивши, коли й де це станеться.

За словами Турулла, зустріч допоможе "досягнути прогресу у вирішенні політичного конфлікту" в Каталонії, який спричинив багаторічну напругу між сепаратистським рухом і урядом у Мадриді.

Водночас сам іспанський прем’єр стверджує, що в нього не заплановано жодної зустрічі з Пучдемоном.

Як відомо, Санчес знову став прем’єром Іспанії в середині листопада завдяки підтримці семи законодавців JxCat в обмін на суперечливу угоду про амністію для тих, кому загрожує судовий процес через невдалу спробу проголошення незалежності Каталонії у 2017 році.

Серед них – і Карлес Пучдемон, тодішній регіональний лідер Каталонії, який організував заборонений референдум, а потім проголосив короткочасну декларацію про незалежність, що спричинило найгіршу політичну кризу в Іспанії за останні десятиліття.

Після провалу спроби незалежності Пучдемон утік до Бельгії, щоб уникнути кримінального переслідування. Амністія ж дозволить йому повернутися в Іспанію.

Іспанська права опозиція вкрай вороже ставиться до Пучдемона й активно виступає проти амністії, регулярно збираючи десятки тисяч людей.

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