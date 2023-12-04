В уряді Іспанії наполягають, що амністія сепаратистів відповідає цінностям ЄС

Міністр юстиції нового уряду Іспанії Фелікс Боланьос вважає, що законопроєкт про амністію каталонських сепаратистів, завдяки якому вони підтримали прем’єрство Педро Санчеса, не суперечить цінностям ЄС і допоможе вирішити проблему Каталонії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", глава Мін'юсту заявив в інтерв’ю Politico.

За словами міністра, "якщо в Брюсселі є відчуття, що каталонське питання майже забуте, то це саме завдяки політиці уряду Педро Санчеса... вирішувати це питання політикою, діалогом, сміливістю".

"Ми хочемо зробити остаточний крок для цього нового етапу (подолання проблеми сепаратизму. – Ред.) у Каталонії", – додав він.

Голова іспанського Мін’юсту на питання про критику законопроєкту в ЄС сказав, що "ніякого занепокоєння" щодо верховенства права немає, і йому начебто сказали про це особисто.

"Це (амністія. – Ред.) відповідає цінностям Європейського Союзу, цінностям діалогу, співіснування, подолання конфлікту", – наполягав Боланьос у розмові з Politico.

Минулого тижня під час зустрічі з іспанським міністром єврокомісар юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що у нього є "питання" щодо законопроєкту про амністію для каталонських сепаратистів, який збираються ухвалити в Іспанії.

Як відомо, лідер соціалістів Іспанії Педро Санчес отримав підтримку більшості у парламенті для формування нового уряду, заручившись підтримкою лівих та сепаратистських партій.

Найскладнішою була угода з партією Junts, яку контролює колишній президент Каталонії Карлес Пучдемон. Лідер сепаратистів вимагав амністії для людей, притягнутих до відповідальності за дії, пов’язані зі спробою проголошення незалежності Каталонії в 2017 році.

13 листопада партія Санчеса подала законопроєкт про надання амністії цим людям. Через суперечливу пропозицію сотні тисяч іспанців вийшли на протести, виступаючи проти амністії. Минулими вихідними протести поновилися.

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