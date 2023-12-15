Лидер сепаратистов Каталонии хочет встретиться с премьером Испании на фоне споров об амнистии

Председатель партии "Вместе за Каталонию" (JxCat) Карлес Пучдемон, который сыграл одну из ключевых ролей в попытке объявления регионом независимости от Испании в 2017 году, намерен встретиться с испанским премьером Педро Санчесом на фоне споров об амнистии каталонских сепаратистов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Local.

Секретарь JxCat Жорди Турулл накануне заявил в интервью испанскому вещателю TVE, что Пучдемон и Санчес "встретятся и проведут переговоры, как и положено", не уточнив, когда и где это произойдет.

По словам Туруллы, встреча поможет "достичь прогресса в разрешении политического конфликта" в Каталонии, который вызвал многолетнее напряжение между сепаратистским движением и правительством в Мадриде.

В то же время сам испанский премьер утверждает, что у него не запланировано никакой встречи с Пучдемоном.

Как известно, Санчес снова стал премьером Испании в середине ноября благодаря поддержке семи законодателей JxCat в обмен на спорное соглашение об амнистии для тех, кому грозит судебный процесс из-за неудачной попытки провозглашения независимости Каталонии в 2017 году.

Среди них – и Карлес Пучдемон, тогдашний региональный лидер Каталонии, который организовал запрещенный референдум, а затем провозгласил кратковременную декларацию о независимости, что вызвало худший политический кризис в Испании за последние десятилетия.

После провала попытки независимости Пучдемон бежал в Бельгию, чтобы избежать уголовного преследования. Амнистия же позволит ему вернуться в Испанию.

Испанская правая оппозиция крайне враждебно относится к Пучдемону и активно выступает против амнистии, регулярно собирая десятки тысяч людей.

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