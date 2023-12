ЄС засудив напади єменських хуситів на судна в Червоному морі

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував останні атаки на кораблі в Червоному морі, зокрема і європейські, з боку повстанців-хуситів з Ємену.

Про це Боррель написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Топ-дипломат Євросоюзу сказав, що ЄС "рішуче "засуджує напади хуситів у Червоному морі.

"Порушення міжнародного судноплавства та морської безпеки є неприйнятним і має бути припинене. Ми координуємо дії з партнерами для ефективної протидії цим загрозам миру та безпеці", – додав він.

The EU strongly condemns Houthi attacks in #RedSea.



Disruption of international navigation and maritime security is unacceptable and must cease.



We are coordinating with partners to effectively counter those threats to peace and security.