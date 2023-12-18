ЄС засудив напади єменських хуситів на судна в Червоному морі
Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував останні атаки на кораблі в Червоному морі, зокрема і європейські, з боку повстанців-хуситів з Ємену.
Про це Боррель написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".
Топ-дипломат Євросоюзу сказав, що ЄС "рішуче "засуджує напади хуситів у Червоному морі.
"Порушення міжнародного судноплавства та морської безпеки є неприйнятним і має бути припинене. Ми координуємо дії з партнерами для ефективної протидії цим загрозам миру та безпеці", – додав він.
The EU strongly condemns Houthi attacks in #RedSea.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 18, 2023
Disruption of international navigation and maritime security is unacceptable and must cease.
We are coordinating with partners to effectively counter those threats to peace and security.
Заява Борреля з'явилась після того, як у Червоному морі потрапило під обстріл норвезьке комерційне судно M/V Swan Atlantic.
Це останній з низки подібних обстрілів суден за останні кілька тижнів. Хусити заявили, що атакуватимуть судна, пов’язані з Ізраїлем.
Низка компаній у зв'язку з ситуацією думають про зміну логістичних маршрутів.
У суботу 16 грудня американський ракетний есмінець USS Carney знищив 14 ударних безпілотників, запущених із підконтрольних повстанцям-хуситам районів Ємену. Можливу ціль атаки не називали.