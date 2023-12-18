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ЄС засудив напади єменських хуситів на судна в Червоному морі

Понеділок, 18 грудня 2023, 18:47

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував останні атаки на кораблі в Червоному морі, зокрема і європейські, з боку повстанців-хуситів з Ємену.

Про це Боррель написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Топ-дипломат Євросоюзу сказав, що ЄС "рішуче "засуджує напади хуситів у Червоному морі.

"Порушення міжнародного судноплавства та морської безпеки є неприйнятним і має бути припинене. Ми координуємо дії з партнерами для ефективної протидії цим загрозам миру та безпеці", – додав він.

Заява Борреля з'явилась після того, як у Червоному морі потрапило під обстріл норвезьке комерційне судно M/V Swan Atlantic.

Це останній з низки подібних обстрілів суден за останні кілька тижнів. Хусити заявили, що атакуватимуть судна, пов’язані з Ізраїлем

Низка компаній у зв'язку з ситуацією думають про зміну логістичних маршрутів.

У суботу 16 грудня американський ракетний есмінець USS Carney знищив 14 ударних безпілотників, запущених із підконтрольних повстанцям-хуситам районів Ємену. Можливу ціль атаки не називали. 

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Боррель Близький Схід