ЕС осудил нападения йеменских хуситов на суда в Красном море
Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал последние атаки на корабли в Красном море, в том числе и европейские, со стороны повстанцев-хуситов из Йемена.
Об этом Боррель написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".
Топ-дипломат Евросоюза сказал, что ЕС "решительно" осуждает нападения хуситов в Красном море.
"Нарушение международного судоходства и морской безопасности является неприемлемым и должно быть прекращено. Мы координируем действия с партнерами для эффективного противодействия этим угрозам миру и безопасности", – добавил он.
The EU strongly condemns Houthi attacks in #RedSea.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 18, 2023
Disruption of international navigation and maritime security is unacceptable and must cease.
We are coordinating with partners to effectively counter those threats to peace and security.
Заявление Борреля появилось после того, как в Красном море попало под обстрел норвежское коммерческое судно M/V Swan Atlantic.
Это последний из ряда подобных обстрелов судов за последние несколько недель. Хуситы заявили, что будут атаковать суда, связанные с Израилем.
Ряд компаний в связи с ситуацией думают об изменении логистических маршрутов.
В субботу 16 декабря американский ракетный эсминец USS Carney уничтожил 14 ударных беспилотников, запущенных из подконтрольных повстанцам-хуситам районов Йемена. Возможную цель атаки не называли.