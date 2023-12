ЕС осудил нападения йеменских хуситов на суда в Красном море

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал последние атаки на корабли в Красном море, в том числе и европейские, со стороны повстанцев-хуситов из Йемена.

Об этом Боррель написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Топ-дипломат Евросоюза сказал, что ЕС "решительно" осуждает нападения хуситов в Красном море.

"Нарушение международного судоходства и морской безопасности является неприемлемым и должно быть прекращено. Мы координируем действия с партнерами для эффективного противодействия этим угрозам миру и безопасности", – добавил он.

The EU strongly condemns Houthi attacks in #RedSea.



Disruption of international navigation and maritime security is unacceptable and must cease.



We are coordinating with partners to effectively counter those threats to peace and security.