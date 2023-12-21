УЄФА та ФІФА програли в Суді ЄС справу щодо конкуруючої Суперліги

Суд Європейського Союзу постановив, що керівні футбольні органи УЄФА та ФІФА зайшли надто далеко, погрожуючи санкціями гравцям і командам, які брати участь у Суперлізі.

Про це йдеться у рішенні Суду ЄС у четвер, повідомляє "Європейська правда".

"Правила ФІФА та УЄФА щодо попереднього схвалення міжклубних футбольних змагань, таких як Суперліга, суперечать законодавству ЄС", – йдеться в заяві Суду ЄС, який наголосив, що ці правила порушують законодавство ЄС про конкуренцію та свободу надання послуг.

Суд зазначив, що дві футбольні організації "зловживали домінуючим становищем", коли розправилися з конкуруючою лігою, оскільки їхні правила не були "прозорими, об'єктивними, недискримінаційними і пропорційними".

Суд ЄС надав свій висновок щодо законодавства ЄС мадридському суду, який винесе рішення щодо останніх деталей судової суперечки довкола Суперліги, підтриману "Реалом" та "Барселоною".

Десяток провідних футбольних клубів Європи створили Суперлігу у квітні 2021 року, але проєкт зазнав краху після того, як кілька клубів вийшли зі складу учасників після двох днів гучної опозиції з боку вболівальників, відомих гравців та тренерів, інших клубів та політиків.

Суд окремо підтримав рішення Європейської комісії про те, що Міжнародний союз ковзанярів був неправий, коли заборонив двом фігуристам брати участь у турнірах суперників.

Нагадаємо, нещодавно у Хорватії футбольним фанам дали тюремні строки за пісні про усташів.

А ще раніше хорватська поліція затримала дев'ятьох футбольних уболівальників, яких розшукують за європейським ордером на арешт через причетність до насильства зі смертельними наслідками у Греції.