УЕФА и ФИФА проиграли в Суде ЕС дело по конкурирующей Суперлиге

Суд Европейского Союза постановил, что руководящие футбольные органы УЕФА и ФИФА зашли слишком далеко, угрожая санкциями игрокам и командам, которые будут участвовать в Суперлиге.

Об этом говорится в решении Суда ЕС в четверг, сообщает "Европейская правда".

"Правила ФИФА и УЕФА по предварительному одобрению межклубных футбольных соревнований, таких как Суперлига, противоречат законодательству ЕС", – говорится в заявлении Суда ЕС, который отметил, что эти правила нарушают законодательство ЕС о конкуренции и свободе предоставления услуг.

Суд отметил, что две футбольные организации "злоупотребляли доминирующим положением", когда расправились с конкурирующей лигой, поскольку их правила не были "прозрачными, объективными, недискриминационными и пропорциональными".

Суд ЕС предоставил свое заключение по законодательству ЕС мадридскому суду, который вынесет решение относительно последних деталей судебного спора вокруг Суперлиги, поддержанную "Реалом" и "Барселоной".

Десяток ведущих футбольных клубов Европы создали Суперлигу в апреле 2021 года, но проект потерпел крах после того, как несколько клубов вышли из состава участников после двух дней громкой оппозиции со стороны болельщиков, известных игроков и тренеров, других клубов и политиков.

Суд отдельно поддержал решение Европейской комиссии о том, что Международный союз конькобежцев был неправ, когда запретил двум фигуристам участвовать в турнирах соперников.

Напомним, недавно в Хорватии футбольным фанам дали тюремные сроки за песни об усташах.

А еще раньше хорватская полиция задержала девять футбольных болельщиков, которых разыскивают по европейскому ордеру на арест из-за причастности к насилию со смертельным исходом в Греции.