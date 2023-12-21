Орбан вступився за драконівський закон про "захист суверенітету"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив ухвалення Будапештом нового закону, який надає уряду драконівські інструменти, що можуть бути використані для залякування й покарання тих, хто має погляди, які не поділяє керівна партія.

Як повідомляє "Європейська правда", очільника угорського уряду цитує Telex.

За його словами, ще "нічого не сталося", і поки що "всі розмови йдуться про побоювання" щодо наслідків цього закону.

"Я не живу в тіні страхів, які я сам створив", – сказав Орбан.

Він додав, що "з'явилися сотні тисяч доларів іноземного впливу", та вказав, що уряд працює над тим, щоб у майбутньому "жодне іноземне фінансування виборчої кампанії не могло бути отримане через будь-яку лазівку".

"Я не кажу, що це регулювання працюватиме герметично, бездоганно. Ми не будемо стояти осторонь, як завжди", – сказав Орбан.

Раніше США висловили стурбованість рішенням Будапешта ухвалити новий закон, який передбачає створення так званого "управління із захисту суверенітету".

В грудні угорський парламент проголосував за висунуту партією Віктора Орбана "Фідес" ініціативу про боротьбу з "іноземним впливом", яка, як вважають критики, дасть владі додатковий інструмент для переслідування неугодних.

Згідно з законом, з 1 лютого в Угорщині створять новий орган – Управління із захисту суверенітету. Воно стежитиме за всіма, кого підозрюють у "загрозі суверенітету Угорщини", але що це саме, закон чітко не прописує – там міститься формулювання "демократичні дебати та дезінформаційна діяльність, спрямована на вплив на процеси ухвалення державних рішень".

Угорські громадські організації раніше виступили проти закону, назвавши його таким, що дозволяє угорській владі фактично переслідувати будь-кого за інакодумство.

У Раді Європи заявили, що ідея Угорщини створити "офіс захисту суверенітету" становить загрозу для демократичних свобод і прав людини.