Орбан вступился за драконовский закон о "защите суверенитета"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил принятие Будапештом нового закона, который предоставляет правительству драконовские инструменты, которые могут быть использованы для запугивания и наказания тех, кто имеет взгляды, которые не разделяет правящая партия.

Как сообщает "Европейская правда", главу венгерского правительства цитирует Telex.

По его словам, еще "ничего не произошло", и пока "все разговоры идут об опасениях" относительно последствий этого закона.

"Я не живу в тени страхов, которые я сам создал", – сказал Орбан.

Он добавил, что "появились сотни тысяч долларов иностранного влияния", и указал, что правительство работает над тем, чтобы в будущем "ни одно иностранное финансирование избирательной кампании не могло быть получено через любую лазейку".

"Я не говорю, что это регулирование будет работать герметично, безупречно. Мы не будем стоять в стороне, как всегда", – сказал Орбан.

Ранее США выразили обеспокоенность решением Будапешта принять новый закон, который предусматривает создание так называемого "управления по защите суверенитета".

В декабре венгерский парламент проголосовал за выдвинутую партией Виктора Орбана "Фидес" инициативу о борьбе с "иностранным влиянием", которая, как считают критики, даст властям дополнительный инструмент для преследования неугодных.

Согласно закону, с 1 февраля в Венгрии создадут новый орган – Управление по защите суверенитета. Оно будет следить за всеми, кого подозревают в "угрозе суверенитету Венгрии", но что это именно, закон четко не прописывает – там содержится формулировка "демократические дебаты и дезинформационная деятельность, направленная на влияние на процессы принятия государственных решений".

Венгерские общественные организации ранее выступили против закона, назвав его таким, что позволяет венгерским властям фактически преследовать любого за инакомыслие.

В Совете Европы заявили, что идея Венгрии создать "офис защиты суверенитета" представляет угрозу для демократических свобод и прав человека.