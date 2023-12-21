Парламент Албании лишил иммунитета экс-премьера, подозреваемого в коррупции

Албанские законодатели в четверг, 21 декабря, проголосовали за лишение бывшего премьер-министра Сали Бериши юридической неприкосновенности, открыв путь к его возможному аресту в связи с расследованием коррупции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

За лишение Бериши иммунитета проголосовали 75 из 140 депутатов парламента Албании. Голосование инициировали после того, как экс-премьер отказался сотрудничать со следствием на время расследования.

Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Албании обвинила Беришу в коррупции в связи с приватизацией в 2008 году спортивного комплекса в столице Тиране якобы в пользу зятя Джамарбера Маллтези.

Самого Маллтези подозревают в том, что он воспользовался служебным положением Бериши для приобретения спорткомплекса, который тогда принадлежал албанскому Министерству обороны. Его ранее арестовали и поместили под домашний арест.

Сали Бериша был первым демократически избранным президентом Албании после падения коммунистического режима в 1990-х годах, а также в течение восьми лет занимал должность премьер-министра.

Бериша, который является лидером ныне оппозиционной Демократической партии, долгое время отрицал любые правонарушения и называл расследование политическим, обвиняя действующего премьер-министра Албании Эди Раму в преследовании оппонентов.

В то же время в мае 2021 года правительство США запретило Берише и его близким родственникам въезд в страну из-за вероятной причастности к коррупции. Из-за этого экс-премьер Албании решил подать в суд на госсекретаря США Блинкена за клевету.