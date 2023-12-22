Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций ЕС против России 

Правительство Швейцарии сообщило о решении присоединиться к 12-му пакету санкций ЕС против России, который был принят 18 декабря этого года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление швейцарского правительства.

Согласно заявлению, федеральный департамент, отвечающий за санкции, 21 декабря ввел ограничения еще против 61 физического лица и 86 компаний и организаций.

Среди новых подсанкционных физических лиц, в частности, военнослужащие Вооруженных сил Беларуси, руководители военно-промышленных компаний и члены Центральной избирательной комиссии России. Компании и организации, попавшие под санкции, – это преимущественно российские оборонные компании.

12-й пакет санкций, принятый ЕС 18 декабря, предусматривает ряд дальнейших мер, в том числе постепенный запрет на импорт алмазов из России или происхождением из России. С начала военной агрессии России против Украины импорт алмазов российского происхождения в Швейцарию резко сократился. Прямой импорт природных и синтетических алмазов из России в Швейцарию больше не осуществляется.

Согласно сообщению, Федеральный совет рассмотрит вопрос о возможном принятии новых санкций в ближайшем будущем.

В рамках последнего принятого 12-го пакета санкций ЕС под ограничения попали сын Дмитрия Медведева, пропагандисты РФ, предприятия ОПК и военные.

Напомним, ранее в ЕС также приняли решение, которое потенциально позволяет сохранять санкции против граждан России в соответствующих списках и после их смерти.