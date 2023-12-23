Анонім повідомив про закладення п’яти бомб в аеропорту Праги

Після повідомлення аноніма про нібито замінування у суботу ввечері з другого терміналу міжнародного аеропорту Праги імені Вацлава Гавела довелося ненадовго евакуювати пасажирів.

Про це повідомила чеська поліція у Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Невідомий чоловік по телефону англійською мовою сповістив, що у аеропорту нібито закладено п’ять вибухових пристроїв. Це сталося в суботу близько пів на шосту за місцевим часом.

"Англомовний чоловік заявив про розміщення "п’яти бомб" в аеропорту імені Вацлава Гавела. Зараз діють заходи безпеки, і ми просимо пасажирів бути терплячими та дотримуватись вказівок поліції", – заявили правоохоронці у дописі.

У підсумку вибухових пристроїв на летовищі не знайшли. Зараз поліція розшукує того, хто телефонував.

"Нам довелося евакуювати весь термінал 2, але тепер трафік відновлюється. Звичайно, є черги для контролю, бо всюди є багато людей", – сказав у коментарі iDnes прессекретар летовища Міхал Прохазка.

Інцидент у празькому аеропорту стався у день національної жалоби у Чехії після нещодавньої масової стрілянини в Карловому університеті.

У результаті масового вбивства в будівлі університету в Празі 21 грудня, яке влаштував 24-річний студенто філософського факультету, загинули 14 людей.