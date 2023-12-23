Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги

После сообщения анонима о якобы заминировании в субботу вечером из второго терминала международного аэропорта Праги имени Вацлава Гавела пришлось ненадолго эвакуировать пассажиров.

Об этом сообщила чешская полиция в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Неизвестный мужчина по телефону на английском языке сообщил, что в аэропорту якобы заложены пять взрывных устройств. Это произошло в субботу около половины шестого по местному времени.

"Англоязычный человек заявил о размещении "пяти бомб" в аэропорту имени Вацлава Гавела. Сейчас действуют меры безопасности, и мы просим пассажиров быть терпеливыми и следовать указаниям полиции", – заявили правоохранители в заметке.

В итоге взрывных устройств в аэропорту не нашли. Сейчас полиция разыскивает того, кто звонил.

"Нам пришлось эвакуировать весь терминал 2, но теперь трафик восстанавливается. Конечно, есть очереди для контроля, потому что везде много людей", – сказал в комментарии iDnes пресс-секретарь аэропорта Михал Прохазка.

Инцидент в пражском аэропорту произошел в день национального траура в Чехии после недавней массовой стрельбы в Карловом университете.

В результате массового убийства в здании университета в Праге 21 декабря, которое устроил 24-летний студент философского факультета, погибли 14 человек.