Кемерон розповів, як йому запропонували стати головою МЗС Британії

Колишній прем’єр-міністр і чинний міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон розповів, як голова британського уряду Ріші Сунак запропонував йому нинішню посаду.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він розповів в інтерв’ю The Telegraph.

За словами Кемерона, про пропозицію очолити Форин-офіс Сунак розповів йому в листопаді, коли вони зустрілись випити в приватному порядку й британський прем’єр просив поради з різних питань у свого попередника.

"Він питав моєї поради щодо деяких речей, ми говорили про загальні речі, і я почав одягати пальто зі словами: "Що ж, мушу йти, забрав надто багато твого часу". Він тоді сказав: "Ні, ні, сідай, я хочу в тебе ще дещо спитати", – пригадував він.

Після цього Сунак запропонував йому очолити британське МЗС, і, як каже Кемерон, йому "інстинктивно хотілось погодитись, і я пішов подумати про це, а потім усе ж погодився".

Перш ніж ухвалити рішення, експрем’єр порадився з кількома друзями, а також дружиною і трьома дітьми, серед яких дехто "трохи закочував очі".

"(Але. – Ред.) вони були загалом позитивно налаштовані. Вони знають, що це те, що мене справді цікавить, і дуже мене підтримують", – додав Кемерон.

У понеділок Лондон оголосив про зміни у складі уряду. Колишній британський прем'єр-міністр Девід Кемерон очолив МЗС.

Девід Кемерон очолив британський Форин-офіс 13 листопада, замінивши на посаді Джеймса Клеверлі. Свій перший робочий візит за кордон на посаді він здійснив в Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

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