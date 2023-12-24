Кэмерон рассказал, как ему предложили стать главой МИД Британии

Бывший премьер-министр и действующий министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал, как глава британского правительства Риши Сунак предложил ему нынешнюю должность.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он рассказал в интервью The Telegraph.

По словам Кэмерона, о предложении возглавить Форин-офис Сунак рассказал ему в ноябре, когда они встретились выпить в частном порядке и британский премьер просил совета по различным вопросам у своего предшественника.

"Он спрашивал моего совета по некоторым вещам, мы говорили об общих вещах, и я начал надевать пальто со словами: "Что ж, должен идти, забрал слишком много твоего времени". Он тогда сказал: "Нет, нет, садись, я хочу у тебя еще кое-что спросить", – вспоминал он.

После этого Сунак предложил ему возглавить британский МИД, и, как говорит Кэмерон, ему "инстинктивно хотелось согласиться, и я пошел подумать об этом, а потом все же согласился".

Прежде чем принять решение, экс-премьер посоветовался с несколькими друзьями, а также женой и тремя детьми, среди которых некоторые "немного закатывали глаза".

"(Но. – Ред.) они были в целом позитивно настроены. Они знают, что это то, что меня действительно интересует, и очень меня поддерживают", – добавил Кэмерон.

В понедельник Лондон объявил об изменениях в составе правительства. Бывший британский премьер-министр Дэвид Кэмерон возглавил МИД.

Дэвид Кэмерон возглавил британский Форин-офис 13 ноября, заменив на посту Джеймса Клеверли. Свой первый рабочий визит за границу в должности он совершил в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

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