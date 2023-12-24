Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать

Федеральная министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на фоне сообщений о задержании подозреваемых в подготовке терактов в церквях в Европе подчеркнуло, что террористы не ограничат образ жизни европейцев.

Свой комментарий Фезер предоставила изданием медиагруппы Funke, его цитирует DPA, сообщает "Европейская правда".

По словам главы немецкого МВД, реакция на возможный план нападения исламистов на собор в Кельне свидетельствует о том, как серьезно органы безопасности воспринимают такие риски.

"Мы все любим наши рождественские традиции и не позволим, чтобы нас запугали или ограничили наш образ жизни. Но в то же время мы очень серьезно относимся к исламистской террористической угрозе и чрезвычайно бдительны", – сказала Фезер.

Она подчеркнула, что федеральное правительство и правительства земель используют все правоохранители и разведывательные ресурсы для предупреждения опасностей и реагирования на каждое подозрительное сообщение.

Накануне стало известно, что в Австрии были арестованы несколько человек по подозрению в подготовке терактов в церквях в Кельне, Вене и Мадриде во время рождественских богослужений, за которыми, вероятно, стоит исламистская группировка.

В Германии, по данным СМИ, также арестовали одного подозреваемого, но официально это не подтверждали. На фоне угрозы полиция усилила меры безопасности в Кельнском соборе.

Ранее на этой неделе Фезер заявила, что опасается повторения новогодних беспорядков и нападений на экстренные службы в Берлине и других городах.

А Федеральное ведомство по охране конституции Германии, которое играет роль спецслужбы, указало на значительный рост уровня угрозы исламистских терактов в стране на фоне войны между Израилем и группировкой ХАМАС на Ближнем Востоке.