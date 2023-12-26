Масова стрілянина у Празі: поліція повідомила про низку аналогічних погроз

Після масової стрілянини у будівлі філософського факультету Карлового університету у Празі правоохоронці повідомляють про низку аналогічних погроз.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення чеської поліції у Twitter (X).

"Тільки вчора празькі детективи мали справу ще з сімома випадками небезпечних погроз (як правило, "тепер моя черга" і подібні висловлювання) або схвалення нападу на факультет мистецтв Карлового університету", – зазначають чеські правоохоронці.

За даними поліції, особи більшості з тих, хто розповсюджує подібні погрози, вже встановлені.

Правоохоронці також подякували медіа, які "не брали участі у створенні культу масового вбивці", і закликали решту ЗМІ відповідальніше підходити до висвітлення цієї теми.

Масове вбивство в будівлі Карлового університету 21 грудня – найтрагічніший випадок у сучасній історії Чехії. Внаслідок стрілянини, влаштованої 24-річним студентом філософського факультету, загинули 14 людей.

Усі вбиті були громадянами Чехії, їхні імена правоохоронні органи не розкривають.

Влада вважає, що стрілець причетний ще до кількох убивств, включно з розправою над власним батьком і вбивством двох людей у передмісті Праги.

Мотиви стрільця поліція не повідомляє, при цьому заперечуючи його можливий зв'язок із терористичними угрупованнями.