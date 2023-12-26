Массовая стрельба в Праге: полиция сообщила о ряде аналогичных угроз
После массовой стрельбы в здании философского факультета Карлова университета в Праге правоохранители сообщают о ряде аналогичных угроз.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение чешской полиции в Twitter (X).
"Только вчера пражские детективы имели дело еще с семью случаями опасных угроз (как правило, "теперь моя очередь" и подобные высказывания) или одобрения нападения на факультет искусств Карлова университета", – отмечают чешские правоохранители.
По данным полиции, личности большинства из тех, кто распространяет подобные угрозы, уже установлены.
Правоохранители также поблагодарили медиа, которые "не участвовали в создании культа массового убийцы", и призвали остальные СМИ более ответственно подходить к освещению этой темы.
Массовое убийство в здании Карлова университета 21 декабря – самый трагический случай в современной истории Чехии. В результате стрельбы, устроенной 24-летним студентом философского факультета, погибли 14 человек.
Все убитые были гражданами Чехии, их имена правоохранительные органы не раскрывают.
Власти считают, что стрелок причастен еще к нескольким убийствам, включая расправу над собственным отцом и убийство двух человек в пригороде Праги.
Мотивы стрелка полиция не сообщает, при этом отрицая его возможную связь с террористическими группировками.