Умєров подякував Британії за навчання українських льотчиків
Міністр оборони Рустем Умєров висловив подяку Великій Британії та особисто британському візаві Гранту Шаппсу за завершення базової підготовки першої групи українських льотчиків на західних винищувачах.
Про це Умєров написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".
Міністр підкреслив, що Україна "високо цінує підготовку льотчиків, яку Велика Британія та інші партнери забезпечують, щоб допомогти нам підготуватися до експлуатації F-16 в Україні".
"Для нас життєво важливо забезпечити українських льотчиків навичками, необхідними їм у війні проти Росії. Разом із нашими союзниками ми притягнемо агресора до відповідальності за його злочини", – додав він.
Today I want to express deep gratitude to the Government of the United Kingdom and Secretary of State for Defence @grantshapps for providing basic training to Ukraine's combat air pilots.— Rustem Umerov (@rustem_umerov) December 26, 2023
Ukraine highly values the pilot training that the UK and other partners are providing to…
У вівторок стало відомо, що перша група українських льотчиків пройшла базову підготовку у Королівських ВПС Великої Британії і зараз навчається керуванню винищувачами F-16 у Данії.
Раніше повідомляли, що з 2024 року Франція долучиться до підготовки українських льотчиків на західних винищувачах.
А в Румунії за сприяння Нідерландів у листопаді відкрили навчальний центр F-16, який зокрема прийматиме й українців.