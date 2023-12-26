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Умєров подякував Британії за навчання українських льотчиків

Вівторок, 26 грудня 2023, 14:24

Міністр оборони Рустем Умєров висловив подяку Великій Британії та особисто британському візаві Гранту Шаппсу за завершення базової підготовки першої групи українських льотчиків на західних винищувачах.

Про це Умєров написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Міністр підкреслив, що Україна "високо цінує підготовку льотчиків, яку Велика Британія та інші партнери забезпечують, щоб допомогти нам підготуватися до експлуатації F-16 в Україні".

"Для нас життєво важливо забезпечити українських льотчиків навичками, необхідними їм у війні проти Росії. Разом із нашими союзниками ми притягнемо агресора до відповідальності за його злочини", – додав він.

У вівторок стало відомо, що перша група українських льотчиків пройшла базову підготовку у Королівських ВПС Великої Британії і зараз навчається керуванню винищувачами F-16 у Данії.

Раніше повідомляли, що з 2024 року Франція долучиться до підготовки українських льотчиків на західних винищувачах.

А в Румунії за сприяння Нідерландів у листопаді відкрили навчальний центр F-16, який зокрема прийматиме й українців.

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Велика Британія