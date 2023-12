Умєров подякував Британії за навчання українських льотчиків

Міністр оборони Рустем Умєров висловив подяку Великій Британії та особисто британському візаві Гранту Шаппсу за завершення базової підготовки першої групи українських льотчиків на західних винищувачах.

Про це Умєров написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Міністр підкреслив, що Україна "високо цінує підготовку льотчиків, яку Велика Британія та інші партнери забезпечують, щоб допомогти нам підготуватися до експлуатації F-16 в Україні".

"Для нас життєво важливо забезпечити українських льотчиків навичками, необхідними їм у війні проти Росії. Разом із нашими союзниками ми притягнемо агресора до відповідальності за його злочини", – додав він.

