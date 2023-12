Умеров поблагодарил Британию за обучение украинских летчиков

Министр обороны Рустем Умеров выразил благодарность Великобритании и лично британскому визави Гранту Шаппсу за завершение базовой подготовки первой группы украинских летчиков на западных истребителях.

Об этом Умеров написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Министр подчеркнул, что Украина "высоко ценит подготовку летчиков, которую Великобритания и другие партнеры обеспечивают, чтобы помочь нам подготовиться к эксплуатации F-16 в Украине".

"Для нас жизненно важно обеспечить украинских летчиков навыками, необходимыми им в войне против России. Вместе с нашими союзниками мы привлечем агрессора к ответственности за его преступления", – добавил он.

Today I want to express deep gratitude to the Government of the United Kingdom and Secretary of State for Defence @grantshapps for providing basic training to Ukraine's combat air pilots.



Ukraine highly values the pilot training that the UK and other partners are providing to…