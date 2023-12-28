Немецкая полиция задержала мужчину из-за террористической угрозы Кельнскому собору

Немецкая полиция заявила, что задержала мужчину в связи с сообщением об угрозе Кельнскому кафедральному собору в праздничные дни.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

В заявлении правоохранителей говорится, что 30-летний таджик находится под стражей для предотвращения опасности, поскольку они еще должны проверить информацию о нем.

"Мы используем все законные возможности, чтобы защитить людей, собор и предстоящие новогодние празднования", – заявил начальник криминальной полиции Кельна Михаэль Эссер.

Суд в Оберхаузене удовлетворил ходатайство полиции Кельна о содержании его под стражей до 7 января.

Правоохранители не уточнили, в чем заключается угроза, но агентство dpa информирует, что власти реагируют на признаки возможного нападения исламских экстремистов, не ссылаясь на конкретный источник.

Во вторник полиция сообщила, что накануне Рождества в квартире в городе Везель, недалеко от границы с Нидерландами, провели обыск и задержали пятерых мужчин, четверо из которых позже освободили.

Ранее сообщалось, что из-за террористической угрозы Кельнский собор останется закрытым для туристов на неопределенный срок.

Перед этим стало известно, что в Австрии арестовали нескольких человек по подозрению в подготовке терактов в церквях в Кельне, Вене и Мадриде во время рождественских богослужений, за которыми, вероятно, стоит исламистская группировка.

Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на фоне сообщений о задержании подозреваемых в подготовке терактов в церквях в Европе подчеркнула, что террористы не ограничат образ жизни европейцев.