Майже половина німців побоюються заворушень на Новий рік

Попри минулорічні заворушення рівно половина опитаних у Німеччині не турбується про їхнє повторення у новорічну ніч.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічним інститутом INSA для Bild.

Водночас, як стверджує дослідження громадської думки, 43% респондентів стурбовані та очікують заворушень у новорічну ніч.

Щоб запобігти повторенню заворушень, 50 відсотків опитанних німців виступають за загальну заборону петард. Це контрастує з 42%, які виступають проти такого заходу.

Втім, три чверті німців (75%) сказали соціологам, що не планують запускати петарди чи інші феєрверки в новорічну ніч, і лише трохи більше п'ятої частини (21%) планують це зробити.

Раніше німецька поліція заявила, що затримала чоловіка у зв'язку з повідомленням про загрозу Кельнському кафедральному собору у святкові дні.

Також повідомляли, що через терористичну загрозу Кельнський собор залишиться закритим для туристів на невизначений термін.

Федеральна міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер на тлі повідомлень про затримання підозрюваних у підготовці терактів у церквах у Європі наголосила, що терористи не обмежать спосіб життя європейців.

Перед цим вона заявила, що побоюється повторення новорічних заворушень та нападів на екстрені служби в Берліні та інших містах.