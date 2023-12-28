Почти половина немцев опасаются беспорядков на Новый год

Несмотря на прошлогодние беспорядки, ровно половина опрошенных в Германии не беспокоится об их повторении в новогоднюю ночь.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA для Bild.

В то же время, как утверждает исследование общественного мнения, 43% респондентов обеспокоены и ожидают беспорядков в новогоднюю ночь.

Чтобы предотвратить повторение беспорядков, 50 процентов опрошенных немцев выступают за общий запрет петард. Это контрастирует с 42%, которые выступают против такой меры.

Впрочем, три четверти немцев (75%) сказали социологам, что не планируют запускать петарды или другие фейерверки в новогоднюю ночь, и лишь чуть более пятой части (21%) планируют это сделать.

Ранее немецкая полиция заявила, что задержала мужчину в связи с сообщением об угрозе Кельнскому кафедральному собору в праздничные дни.

Также сообщалось, что из-за террористической угрозы Кельнский собор останется закрытым для туристов на неопределенный срок.

Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на фоне сообщений о задержании подозреваемых в подготовке терактов в церквях в Европе подчеркнула, что террористы не ограничат образ жизни европейцев.

Перед этим она заявила, что опасается повторения новогодних беспорядков и нападений на экстренные службы в Берлине и других городах.