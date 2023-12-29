Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что массированная ракетная атака РФ по Украине является напоминанием, что цели Кремля по уничтожению Украины не изменились.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Каллас написала в Twitter (X).

Она также назвала российский массированный удар по украинским гражданским объектам масштабным военным преступлением.

"Напоминание на Новый год о том, что цели России не изменились – она хочет уничтожить Украину. Не позволить агрессии окупиться имеет решающее значение для европейской и глобальной безопасности", – подчеркнула эстонский премьер.

Ранее атаку РФ осудили посол США в Украине и президент Латвии.

Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис заявил, что атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины являются военным преступлением.

В ночь на 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. Есть погибшие и раненые.

По данным Воздушных сил, РФ применила практически все типы имеющегося у нее вооружения.