У Німеччині вантажівка скоїла наїзд на пішоходів, є загибла і поранені

У німецькому місті Пассау сьогодні вранці вантажівка в'їхала в групу людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Bayerischer Rundfunk.

Внаслідок наїзду загинула жінка, ще п'ятеро людей отримали поранення, деякі з них серйозні, в тому числі водій вантажівки.

Після інциденту були залучені рятувальні вертольоти.

Поліція поки що не може надати точної інформації, але припускає, що це був нещасний випадок, а не теракт, а водій вантажівки міг мати проблеми зі здоров'ям.

Очевидців багато, повідомила прессекретар штаб-квартири поліції Нижньої Баварії, тому вони сподіваються, що зможуть швидко відновити перебіг аварії.

За повідомленнями ЗМІ, вантажівка в'їхала у вітрину магазину. Однак поліція поки що не змогла це підтвердити.

Раніше німецька поліція заявила, що затримала чоловіка у зв'язку з повідомленням про загрозу Кельнському кафедральному собору у святкові дні.

Також повідомляли, що через терористичну загрозу Кельнський собор залишиться закритим для туристів на невизначений термін.

Федеральна міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер на тлі повідомлень про затримання підозрюваних у підготовці терактів у церквах у Європі наголосила, що терористи не обмежать спосіб життя європейців.

Перед цим вона заявила, що побоюється повторення новорічних заворушень та нападів на екстрені служби в Берліні та інших містах.