В Германии грузовик совершил наезд на пешеходов, есть погибшая и раненые
В немецком городе Пассау сегодня утром грузовик въехал в группу людей.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Bayerischer Rundfunk.
В результате наезда погибла женщина, еще пять человек получили ранения, некоторые из них серьезные, в том числе водитель грузовика.
После инцидента были привлечены спасательные вертолеты.
Полиция пока не может предоставить точной информации, но предполагает, что это был несчастный случай, а не теракт, а водитель грузовика мог иметь проблемы со здоровьем.
Очевидцев много, сообщила пресс-секретарь штаб-квартиры полиции Нижней Баварии, поэтому они надеются, что смогут быстро восстановить ход аварии.
По сообщениям СМИ, грузовик въехал в витрину магазина. Однако полиция пока не смогла это подтвердить.
Ранее немецкая полиция заявила, что задержала мужчину в связи с сообщением об угрозе Кельнскому кафедральному собору в праздничные дни.
Также сообщалось, что из-за террористической угрозы Кельнский собор останется закрытым для туристов на неопределенный срок.
Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на фоне сообщений о задержании подозреваемых в подготовке терактов в церквях в Европе подчеркнула, что террористы не ограничат образ жизни европейцев.
Перед этим она заявила, что опасается повторения новогодних беспорядков и нападений на экстренные службы в Берлине и других городах.