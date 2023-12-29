В Германии грузовик совершил наезд на пешеходов, есть погибшая и раненые

В немецком городе Пассау сегодня утром грузовик въехал в группу людей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Bayerischer Rundfunk.

В результате наезда погибла женщина, еще пять человек получили ранения, некоторые из них серьезные, в том числе водитель грузовика.

После инцидента были привлечены спасательные вертолеты.

Полиция пока не может предоставить точной информации, но предполагает, что это был несчастный случай, а не теракт, а водитель грузовика мог иметь проблемы со здоровьем.

Очевидцев много, сообщила пресс-секретарь штаб-квартиры полиции Нижней Баварии, поэтому они надеются, что смогут быстро восстановить ход аварии.

По сообщениям СМИ, грузовик въехал в витрину магазина. Однако полиция пока не смогла это подтвердить.

Ранее немецкая полиция заявила, что задержала мужчину в связи с сообщением об угрозе Кельнскому кафедральному собору в праздничные дни.

Также сообщалось, что из-за террористической угрозы Кельнский собор останется закрытым для туристов на неопределенный срок.

Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на фоне сообщений о задержании подозреваемых в подготовке терактов в церквях в Европе подчеркнула, что террористы не ограничат образ жизни европейцев.

Перед этим она заявила, что опасается повторения новогодних беспорядков и нападений на экстренные службы в Берлине и других городах.