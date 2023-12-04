В Іспанії відновилися масові протести проти амністії каталонських сепаратистів

Тисячі демонстрантів знову зібралися в столиці Іспанії Мадриді у неділю на мітинг проти запланованої керівною партією соціалістів (PSOE) амністії каталонських сепаратистів, до якого закликала опозиційна Народна партія Іспанії (PP).

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

За даними організаторів, зібралося близько 15 тисяч учасників. Водночас поліція оцінила кількість демонстрантів приблизно у вісім тисяч.

DPA

Демонстранти несли плакати зі згадкою прем'єра від соціалістів з такими гаслами, як "Санчеса у в'язницю" та "Санчес – зрадник батьківщини". У своїй промові лідер PP Альберто Нуньєс Фейхоо заявив, що лівий уряд є ганьбою для країни.

"В ім'я Іспанії, покладіть край цій дурниці!", – вигукнув він на мітингу до натовпу.

Протест виник після того, як представники керівної партії соціалістів і колишній президент Каталонії Карлес Пучдемон розпочали у суботу в Швейцарії конфіденційні переговори щодо врегулювання довготривалого конфлікту. Перша зустріч "пройшла добре", заявив учасник переговорів від PSOE Сантос Сердан.

Дипломат з Сальвадору Франсіско Галіндо Велес виступить посередником під час переговорів та засвідчить їхній можливий результат, оголосила PSOE в суботу.

Раніше віцепрезидент правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) Зігфрід Мурешан попередив прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, що Іспанія може втратити кошти ЄС через суперечливий закон про амністію каталонських сепаратистів.

Нагадаємо, раніше лідер соціалістів Іспанії Педро Санчес отримав підтримку більшості у парламенті для формування нового уряду, заручившись підтримкою лівих та сепаратистських партій.

Найскладнішою була угода з партією Junts, яку контролює колишній президент Каталонії Карлес Пучдемон. Лідер сепаратистів вимагав амністії для людей, притягнутих до відповідальності за дії, пов’язані зі спробою проголошення незалежності Каталонії в 2017 році. 13 листопада партія Санчеса подала законопроєкт про надання амністії цим людям.

Через суперечливу пропозицію сотні тисяч іспанців вийшли на протести, виступаючи проти амністії.

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